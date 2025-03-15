الداخلية تكشف حقيقة ادعاء خطف الأطفال بمدينة بدر

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط الأهالي لسيدة بزعم خطف الأطفال أمام إحدى المدارس بمدينة بدر.

وتبين أن الحقيقة هي وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلاف بين طفلتيهما (8 سنوات) داخل المدرسة، تطور إلى اشتباك بالأيدي أمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، ما أسفر عن إصابة إحدى السيدات بكدمات وسحجات.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرتا بحقيقة الواقعة، نافيةً أي صلة لها بمحاولة خطف الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.