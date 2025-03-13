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المعاينة تكشف خسائر حريق داخل مول بفيصل

09:02 م الخميس 13 مارس 2025

حريق مول

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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق شب داخل مول تجاري بمنطقة فيصل غرب الجيزة، اليوم الخميس.

بلاغ ورد إلى غرفة علميات الحامية المدنية من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مول تجاري بشارع العريش.

سيارت الإطفاء انتقلت إلى محل البلاغ، وتبين اشتعال النيران فاترينة ملابس على مساحه 3 أمتار داخل مول السرايا وتمام الإخماد دون إصابات.

نفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران وتحرر المحضر اللازم.

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حريق مول مول فيصل فيصل الجيزة
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