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7 مصابين في تصادم سيارتين بـ"زراعي العياط"

08:26 م الثلاثاء 11 مارس 2025

حادث تصادم سيارتين - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارة أجرة بأخرى نصف نقل بالعياط جنوب الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بقرية العطف.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة أجرة مع نصف نقل بطريق مصر أسيوط الزراعي، مسجلا 7 مصابين نقلوا إلى أمام قرية العطف مستشفى العياط المركزي للعلاج.

جنب ونش تابلع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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حادث تصادم الطريق الزراعي الجيزة المرور العياط
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