النيابة العامة المصرية توسّع شراكاتها الدولية بتعاون جديد مع القضاء الإسباني

كتب- رمضان يونس:

تباشر النيابة العامة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للتدريب، التي أطلقتها في 20 فبراير الماضي، من خلال توسيع شراكاتها الدولية، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة القضاء الإسبانية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب القضائي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي المصري إلى مدرسة القضاء الإسبانية، حيث اطلع على النظام الأكاديمي والتدريبي لإعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم التي تشمل تقديم استشارات هيكلية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي، إلى جانب تبادل المدربين والخبرات، والمشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة المصرية.

وفي إطار الزيارة، تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية، أعربت فيها عن ترحيبها بالتعاون القائم بين الجانبين، وأكدت أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح المجال لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي، والاستفادة من إمكانيات كل نظام قضائي، والتدريب على التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة القضائية.