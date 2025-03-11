ضبط 3 عناصر خطرة بحوزتهم نصف طن حشيش و50 كيلو هيدرو

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر شديدة الخطورة خلال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، وذلك في محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وأسفرت العملية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم نصف طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، إضافة إلى سلاح ناري (طبنجة).

وقدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة بنحو 41.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.