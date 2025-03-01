أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب و3017 مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب وضبط المخالفات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

أسفرت حملات قطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3017 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، ضبط أجهزة الأمن 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة لضمان إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية.