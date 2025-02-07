فرّ تاركًا المصابين.. ضبط سائق ميني باص متورط في حادث انقلاب بالقاهرة

كتب - علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل حادث انقلاب ميني باص تابع لإحدى شركات النقل الجماعي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تلقى بلاغًا بانقلاب المركبة، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق تسبب في انقلاب الميني باص، فيما فر قائده هاربًا تاركًا المركبة والمصابين.

وأسفر الحادث عن إصابات متفرقة بين الركاب، وتم إزالة آثار الحادث سريعًا لضمان تيسير الحركة المرورية.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق الهارب، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، واعترف بهروبه خشية المساءلة القانونية لعدم حمله التراخيص اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وجارٍ استكمال التحقيقات حول الواقعة.