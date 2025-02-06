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3 عاطلين يروعون عاطلا بكلب في بورسعيد

06:20 م الخميس 06 فبراير 2025

المتهمون

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بشأن اعتداء عدد من الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام كلب مما أدى إلى إصابته.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 25-1-2025 تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من مسجل خطر اتهم 3 عاطلين بضربه وإطلاق "كلب" عليه مما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والإاستيلاء على هاتفه المحمول؛ لوجود خلافات مالية سابقة بينهم.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة -فى حينه- وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو – هاتف محمول "الخاص بالمجنى عليه" – سلاح أبيض)، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتصوير أحدهم للمقطع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مسجل خطر عاطل بورسعيد ضرب فيديو
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