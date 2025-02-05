كشف حقيقة فيديو خطف طفلة في القليوبية: "خدعة لزيادة المشاهدات"

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان، أحدهما يحمل طفلة، مع الادعاء بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بمحاولة خطف الطفلة أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وتحذير المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال في المنطقة.

بالفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات في هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله.

نجحت أجهزة الأمن في تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو، والفتاة الظاهرة فيه، ووالد الفتاة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية. بمواجهتهم، أقروا باختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.