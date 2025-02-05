مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو مضلل عن ضبط شقيق أحد العناصر الإجرامية



كتب- عاطف مراد:

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي ادعى فيه أحد العناصر الإجرامية (سبق اتهامه في 23 قضية جنائية) قيام أحد رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.

وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه "قديم" وتم تداوله في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم نشر بيان بحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حينه.

وأوضح البيان أن الواقعة تتعلق بضبط شقيق المذكور لمحاولته التعدي على إحدى الفتيات تحت تهديد السلاح، وتم ضبط القائم على النشر لإدعائه الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشار المصدر إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيد نشر مقاطع فيديو "قديمة" وتزعم أنها "حديثة"، وتتبنى إدعاءات عناصر إجرامية، في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، مما يعكس حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة، وهو ما يدركه الشعب المصري.