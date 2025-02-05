"نصبولي فخ وأنا رايح المحكمة".. محامٍ يروي تفاصيل محاولة قتله في الحوامدية

كتب - صابر المحلاوي:

أدلى المحامي محمد أبو الفتوح بأقواله أمام النيابة العامة، حول تعرضه لمحاولة قتل بعدما أطلق مجهولون النار عليه أثناء توجهه إلى المحكمة، بسبب مستندات قضية نزاع على عقارات تُقدَّر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأضاف أبو الفتوح، حيث اعترضت طريقه سيارة نزل منها شخصان يحمل أحدهما سلاحًا ناريًا، بينما أغلقت دراجة نارية الطريق من الخلف، مما جعله محاصرًا. تمكن المحامي من الاصطدام بالدراجة النارية ليفتح لنفسه طريقًا للهروب، إلا أن المسلح لاحقه وأطلق عليه عدة طلقات، لكنها لم تصبه.

أكد المحامي أن المتهمين كانوا يهدفون إلى قتله وسرقة المستندات التي كان يحملها، لمنعه من الوصول إلى المحكمة.

أجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة حول الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي. كشفت التحريات أن الهجوم كان مدبرًا من قبل مجموعة مسلحين حاولوا سرقة المستندات المتعلقة بقضية نزاع على عقارات تُقدَّر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية أحد المتهمين، الذي سقط من الدراجة النارية وأصيب بكسر في ساقيه، حيث نقله شركائه إلى المستشفى، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطه والتحفظ عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه تلقى تحريضًا من آخرين لمنع المحامي من حضور الجلسة، وسرقة مستندات القضية، مشيرًا إلى أن المخطط كان يستهدف الضغط على المحامي وإبعاده عن القضية.

تمكنت مباحث الجيزة لاحقًا من ضبط أحد المحرضين، وأصدرت النيابة العامة قرار ضبط وإحضار لباقي المتهمين، فيما تستكمل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.