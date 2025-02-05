ضبط 49 ألف مخالفة مرورية بينها 700 مخالفة سير عكس الاتجاه

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتطبيق القانون على قائدي المركبات والحد من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 49,787 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 666 مخالفة سير عكس الاتجاه، و25,094 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى التي تؤثر على أمن وسلامة الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفين وتعزيز السلامة المرورية.