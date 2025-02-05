ضبط 13 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات تموينية مكثفة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لضبط الأسواق، وحماية المستهلكين، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 13 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل طرحها للبيع بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.