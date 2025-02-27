إطلاق نار في أكتوبر.. والمباحث تطادر المتهم

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر حادث إطلاق نار في ظروف غامضة نتج عنه مصاب يتلقى العلاج في المستشفى.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بسماع إطلاق نار بالحي السادس.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي تعرض شخص لإطلاق نار في ظروف غامضة، مما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفى المركزي.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية المتهم وضبطه والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر مدير المباحث اللواء محمد الشرقاوي.