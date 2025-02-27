إعلان

إطلاق نار في أكتوبر.. والمباحث تطادر المتهم

05:59 م الخميس 27 فبراير 2025

إطلاق نار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر حادث إطلاق نار في ظروف غامضة نتج عنه مصاب يتلقى العلاج في المستشفى.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بسماع إطلاق نار بالحي السادس.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي تعرض شخص لإطلاق نار في ظروف غامضة، مما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفى المركزي.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية المتهم وضبطه والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر مدير المباحث اللواء محمد الشرقاوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار أكتوبر الجيزة النجدة مشاجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)