مباحث الآداب توقع بـ"دجالين كرموز"

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على شخصين بالإسكندرية؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب نصب واحتيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل وهاتفى محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.