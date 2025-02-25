إعلان

مباحث الآداب توقع بـ"دجالين كرموز"

06:34 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

دجل وشعوذة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على شخصين بالإسكندرية؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب نصب واحتيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل وهاتفى محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دجال دجل شعوذة مباحث الآداب الداخلية الإسكندرية العلاج الروحاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"