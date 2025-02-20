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الداخلية تكشف تفاصيل اتهام نجل ضابط سابق بقتل صديقه في 15 مايو

01:13 م الخميس 20 فبراير 2025

إطلاق نار

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كتب - عاطف مراد:

كشفت مصادر أمنية حقيقة الواقعة المتداولة إعلاميًا بشأن وفاة شاب بمدينة 15 مايو بالقاهرة، مؤكدة عدم صحة الادعاءات التي روجت لها منصات تابعة لجماعة الإخوان حول ملابسات الحادث.

وأوضحت المصادر أن قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغًا من مستشفى 15 مايو باستقبال جثمان شاب مصاب بطلق ناري. وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى كان متواجدًا داخل منزل صديقه، نجل عميد شرطة سابق، وبرفقتهما صديق ثالث. وخلال عبث نجل الضابط بسلاح والده المرخص، انطلقت منه طلقة عن طريق الخطأ، لتصيب صديقه إصابة قاتلة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وعرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وشددت وزارة الداخلية على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، محذرة من محاولات تزييف الحقائق التي تلجأ إليها بعض المنصات المشبوهة لإثارة البلبلة والتشكيك في استقرار البلاد.

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