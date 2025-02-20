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ضبط كوكتيل مخدرات في حملات أمنية بأسوان ودمياط

01:07 م الخميس 20 فبراير 2025

حملات امنية ارشيفية

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كتب- عاطف مراد:

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية بحق الهاربين، حيث نفذت حملات أمنية موسعة في محافظتي أسوان ودمياط.

في أسوان، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط أربعة قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش و6 كيلوجرامات من مخدر البانجو بحوزة خمسة متهمين، ثلاثة منهم مسجلون جنائيًا. كما أسفرت الحملات عن ضبط ست قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بنادق آلية وخرطوش وأسلحة محلية الصنع، بالإضافة إلى تنفيذ 811 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في دمياط، فقد تم ضبط أربعة قضايا مشابهة، حيث ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و13 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، و7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط قطعة سلاح ناري محلي الصنع وعدد من الطلقات بحوزة أربعة متهمين، جميعهم من أصحاب السوابق.

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لاستراتيجيتها في تحقيق الأمن والاستقرار.

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