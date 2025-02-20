إذاعة الاحتلال: الأسرى القتلى احتجزوا بمنطقة عمل فيها الجيش لمدة 4 أشهر

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة القتلى احتجزوا شرقي خان يونس بجنوب غزة في منطقة عمل فيها الجيش 4 شهور تقريبا.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستلام جثامين الأسرى الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القناة 24 العبرية، بأن الصليب الأحمر وصل إلى خان يونس جنوبي غزة تمهيدا لتسلم جثامين الأسرى.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن نية مسبقة لديه بالمشاركة في مراسم استلام جثامين الأسرى الأربع.

من جانبها، قالت حركة حماس، إن كتائب القسام والمقاومة حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى والاحتلال لم يراع حياتهم أحياء.

وأكدت حماس، أنها حافظت على حياة أسرى الاحتلال وقدمت لهم ما تستطيع وتعاملت معهم بإنسانية لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم، موضحة أن "جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا".

ولفتت حماس، إلى أن "المجرم نتنياهو يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم"، مشددة على أن المقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى إلا أن القصف الهمجي للاحتلال حال دون إنقاذ كل الأسرى.