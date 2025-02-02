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لغز العثور على جثة شخص بمنور عقار بمدينة بدر

06:11 م الأحد 02 فبراير 2025

جثة

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كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة شخص داخل منور عقار بمدينة بدر نطاق محافظة القاهرة اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة بدر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بجوار محطة القطار الكهربائي.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص سقط من الطابق الثالث واستقرت جثته بمسقط العقار دون معرفة السبب.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بموقع البلاغ للوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع النيابة العامة التي حضرت للمعاينة.

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