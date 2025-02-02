قُدرت بـ 7 ملايين.. إحباط عمليات اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت الجهود عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة.

وتمكنت حملات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة المضاربة غير المشروعة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.