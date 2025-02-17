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جثة و15 مصابا في حادث تصادم مروع بطريق الضبعة

09:59 ص الإثنين 17 فبراير 2025

إسعاف (3)

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم جماعي بطريق الضبعة اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل نزلة الطريق الصحراوي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع ميكروباص وملاكي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.

المصابون نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي وأكتوبر المركزي وسط جهود رجال المرور لرفع آثار الحادث من نهر الطريق.

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حادث الضبعة
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