إصابة مسؤولة بالصحة وابنتيها بحالات اختناق بحدائق أكتوبر

الأحد 16 فبراير 2025

10:02 م الأحد 16 فبراير 2025

كتب - محمد شعبان:

أصيبت مسؤولة بوزارة الصحة وابنتاها بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بحدائق أكتوبر مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بمنطقة الفرطوس بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري في حضور طوائ شركة الغاز، وتبين بالفحص حدوث تسرب غاز داخل منزل بمساكن الفردوس.

أسفر التسرب عن 3 مصابات بحالات اختناق وهن: أمال محمد 58 عاما رئيسة الإدارة المركزية للإقليم بوزارة الصحة، منال مرتضى 26 عاما صيدلانية وأختها "منار" طالبة بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

المصابات الثلاث نقلن إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وأغلقت شركة الغاز المحبس المغذي للعقار لحين إصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة.