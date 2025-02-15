بعقارات وسيارات.. القبض على 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

حاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وقد قُدّرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.