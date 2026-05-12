لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، في إطار حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية متخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

استهداف بؤر إجرامية خطيرة

وأكدت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، كشفت عن نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

مقتل عنصر جنائي في قنا

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة قنا، سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا "قتل عمد، وسلاح ناري، واتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه".

ضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على نحو 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 35 ألف قرص مخدر.

ترسانة أسلحة بحوزة المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 52 قطعة سلاح ناري شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، في حين قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 111 مليون جنيه.

استمرار الضربات الأمنية الاستباقية

وتواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في إطار خطتها لمكافحة الجريمة المنظمة.

