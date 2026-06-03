كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام قوة أمنية باقتحام منزلها وضبط زوجها دون وجه حق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بتاريخ 31 مايو الماضي، وفي إطار إجراءات قانونية مقننة، تم ضبط تشكيل عصابي يضم ثلاثة عناصر جنائية، من بينهم زوج السيدة القائمة على النشر، تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة نفسها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة البحيرة، وبمواجهتها أقرت باختلاق الواقعة ونشر ادعاءات كاذبة بهدف مساعدة زوجها والتأثير على الموقف القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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