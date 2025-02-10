"بلاغ كيدي وملفق".. مرافعة دفاع محمد سامي في قضية سب عفاف شعيب

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي شعبان سعيد، دفاع المخرج محمد سامي، تفاصيل دفوعه أمام المحكمة في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب خلال أحد البرامج التلفزيونية.

وأوضح سعيد أنه دفع بعدم توافر أركان الجريمة، مؤكدًا أن العبارات الواردة في حديث موكله لم تتضمن أي إساءة للمجني عليها، وأن الاتهام الموجه إليه كيدي وملفق.

وأضاف أن الفنانة عفاف شعيب أقرت بأن المخرج كان يدافع عن نفسه خلال ظهوره في أحد البرامج على قناة النهار، وذلك ردًا على شائعات يتم الترويج لها ضده، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم بين الطرفين يعود إلى عدم إسناده أي أدوار لها في أعماله الفنية منذ عام 2011.

وأكد دفاع المخرج أن العبارات موضوع الدعوى لا تشكل أي جريمة قانونية، مطالبًا المحكمة ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.