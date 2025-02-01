عروسة تطلب الخلع بعد شهرين من الزواج: "ضرب أبويا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هدير. ع"، 24 سنة، بطلب خلع من زوجها بعد مرور شهرين فقط على زواجهما، مبررة طلبها قائلة: "ضرب أبويا قدامي ومنعه من دخول بيتنا، بيقول لي ميدخلش وأنا مش موجودة".

قالت "هدير" في دعواها أمام المحكمة إن الخلافات بدأت منذ الأيام الأولى للزواج، لكن الأمور تصاعدت بشكل غير متوقع عندما قام زوجها بمنع والدها من دخول منزلها بعد مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك.

وأضافت الزوجة: "ماسك أبويا ضربه، وبيقول لي مايدخلش بيتنا، وأنا مش قادرة أقبل ده"، مشيرة إلى أنها حاولت حل الموضوع بكل الطرق لكنه لم يقتنع بكلامها وكان يرى طريقته في التفاهم هي الصحيحة.

وأشارت هدير إلى أن زوجها كان يتدخل في أدق تفاصيل حياتها ويتعامل معها ومع عائلتها بأسلوب مهين. وقالت: "حاولت أتحمل وألاقي حل، لكن اللي حصل مع والدي كان القشة التي قسمت ظهري".

تختتم الزوجة حديثها قائلة: "ذهبت لمنزل أهلي بعد جمع مستلزماتي في غيابه، ومن هنا زادت الخلافات بيننا، فهو اعتقد وقتها أنني قمت بسرقة العفش، لكنني جمعت ما أملكه فقط وتركت الباقي".

لجأت بعد شجار دام شهورًا إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع برقم 620 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.