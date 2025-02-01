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"خالد" يطلب تطليق زوجته: "عشيقها مانعها عني"

05:00 ص السبت 01 فبراير 2025

تعبيرية

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كتبت- فاطمة عادل:
تقدم "خالد. ع"، (30 عامًا)، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، بعد مرور 11 شهرًا فقط على زواجهما، مبررًا ذلك بقوله: "اكتشفت محادثة بين زوجتي وشاب آخر عبر تطبيق واتساب، وعندما واجهتها أنكرت الأمر ورفعت صوتها وكأنها صاحبة حق".

وأضاف "خالد" أن الشاب الذي كانت تتحدث معه طالبها بقطع العلاقة الزوجية بينهما بحجة الغيرة والحب، بل ووصل الأمر إلى تهديدها، وتابع: "عثرت على صور لها برفقته في حديقة الحيوان، في الوقت الذي كانت تدّعي فيه أنها ذهبت إلى السوق لتلبية احتياجات المنزل".

توجه "خالد" إلى منزل أهل زوجته للشكوى، معبرًا عن رغبته في إنهاء هذا الزواج بأسرع وقت ممكن، ومُستفسرًا عن الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الطلاق والمدة المتوقعة لإتمامه، إلا أنها رفضت وهددته.

ظل "خالد" في منزله بعد انتقال زوجته للإقامة مع أسرتها، محاولًا الوصول إلى حل ودي لإنهاء العلاقة دون خلافات، لكنه لم يجد سبيلًا سوى اللجوء إلى القضاء، بعدما فقد ثقته بزوجته ولم يعد يرغب في استمرار الحياة الزوجية معها.

لذلك، أقام دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، والتي حملت رقم 310 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها بعد.

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دعوى تطليق محكمة الأسرة
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