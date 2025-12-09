سقوط عنصر إجرامي بحوزته طن هيدرو و250 كيلو حشيش بـ 85 مليون في الإسماعيلية | صور
كتب : أحمد أبو النجا
12:25 م 09/12/2025
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية بحوزة كميات من المخدرات بقيمة 85 مليون جنيه.
بناءً على معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تبين قيام المتهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على طن من مخدر الهيدرو و250 كيلو جرام من الحشيش، تقدر قيمتها المالية بحوالي 85 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، واستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى النيابة المختصة.