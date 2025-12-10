كتب- صابر المحلاوي:

تواصل وزارة الداخلية، على مستوى جميع المحافظات، جهودها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، مع متابعة كافة اللجان الانتخابية لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تتابع سير التصويت في كل الدوائر، وتعمل على توفير بيئة آمنة للناخبين، والتعامل الفوري مع حالات التكدس أمام اللجان، بالإضافة إلى ضبط أي مخالفات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

وشددت الداخلية على تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفات الانتخابية، مثل شراء الأصوات أو الترويج غير القانوني للمرشحين، بالتنسيق المستمر مع النيابات للتحقيق الفوري في كل واقعة.

مصراوي يرصد أبرز الضبطيات الانتخابية في 30 دائرة أعيدت فيها الانتخابات بقرار من المحكمة الإدارية العليا، والتي جاءت كالآتي:

ضبط شخصين يحملان كروت دعائية انتخابية قبل توزيعها بالبحيرة

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كانا ينوون توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

ضبط سائق يستخدم مكبر صوت للترويج لمرشح بحوش عيسى

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، من ضبط سائق – مقيم بدائرة المركز – أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة نقل مجهزة بمكبر صوت، لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

الداخلية توضح حقيقة ضبط سيارة محملة سلع تموينية في دعاية انتخابية بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص – من أنصار أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بالمنيا – بإيقاف سيارة نقل محملة بسلع غذائية والادعاء بأنها دعاية انتخابية لصالح مرشح آخر.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال لتوزيعها على ناخبين في الأقصر

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالي، كانا ينوون توزيعه على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

الشرطة تضبط شخصًا لمنعه المواطنين من التصويت بدير مواس بالمنيا

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة بندر دير مواس بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته منع المواطنين من التوجه للإدلاء بأصواتهم.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

الأمن يضبط 4 أشخاص يروّجون كروت دعائية انتخابية بالبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كان ينوّي توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

بالصور .. الأمن يوقف 25 متورطًا في الترويج الانتخابي بـ 4 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمتابعة العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القوانين، عقب رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحشد الناخبين والترويج لصالح مرشحين محددين في 4 محافظات.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

الداخلية تضبط 11 شخصًا لمحاولتهم التأثير على الناخبين في 7 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية متابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتمكنت من ضبط عدد من الأشخاص في عدة محافظات أثناء محاولتهم دفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين، باستخدام مبالغ مالية وكروت دعائية وبطاقات شخصية. وقد تم التحفظ على المضبوطين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

كروت دعائية وأموال.. ضبط 7 أشخاص يروّجون للانتخابات في 3 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

الأمن يحبط دعاية غير قانونية بالجيزة والإسكندرية والبحيرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى تأمين محيط اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، حيث نجحت القوات فى رصد عدة مخالفات تهدف للتأثير على إرادة الناخبين، وتم التعامل معها قانونيًا على الفور لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

ضبط سائق وعامل يروّجان لدعاية انتخابية بالميكروفون فى رشيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وعامل بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بعد تجولهما بمحيط إحدى الدوائر باستخدام مركبة "توك توك" مزودة بمكبر صوت لحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

بحوزته بطاقات شخصية وتموينية.. ضبط شخص يحاول التأثير على الناخبين بأسيوط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة أبو تيج بأسيوط من ضبط شخص يستخدم بطاقات المواطنين للترويج الانتخابي بمحيط الدائرة.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

ضبط مخالفات انتخابية في 3 محافظات ومصادرة كروت مالية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة سير العملية الانتخابية ومكافحة كافة المخالفات المرتبطة بحشد الناخبين أو الترويج لمرشحين بطريقة غير قانونية، وذلك عبر ضبط عدد من المخالفين في محافظات مختلفة.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

عقوبات القانون ضد مخالفات الانتخابات

قال المحامي بالنقض محمد حامد، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 يحدد عقوبات لمخالفات الانتخابات، منها تقديم هدايا أو أموال مقابل التصويت.

وتنص المادة (65) على معاقبة من أعطى أو طلب فائدة للتصويت أو الامتناع عنه بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما تُفرض غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه على من نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.