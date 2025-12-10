تاج الدين: سلالة الإنفلونزا H1N1 الأكثر انتشارًا بين المصريين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بين المصريين "ستمر على خير".

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان، أن ارتفاع الإصابات أمر معهود سنويًا ويتزامن مع تغير الفصول، وهناك انتشار حاليًا لعدة فيروسات تنفسية، مبينا أن أبرزها الإنفلونزا والفيروس المخلوي، إلى جانب استمرار وجود فيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة أن جميع الفيروسات التنفسية موجودة خلال هذه الفترة، لكنه لفت إلى أن الفيروس الأوسع انتشارًا حاليًا داخل البلاد هو فيروس H1N1 الذي يندرج تحت فئة إنفلونزا (A)، بالإضافة إلى إنفلونزا (B).

وأشار الدكتور عوض تاج الدين إلى أن نسبة الإصابة بفيروس H1N1، تحديداً، تصل إلى 60% بين المواطنين. وتابع مؤكداً أن أعراض هذا الفيروس قوية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مشددًا على أن الفيروس المنتشر حاليًا هو نفس الفيروس السابق، لكنه يتحور.

وأكد أنه لا توجد فيروسات جديدة ظهرت بين المواطنين، موضحًا أن السبب وراء شعور المواطنين بحدة الأعراض يرجع إلى أن الأعراض الحالية أقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية.

