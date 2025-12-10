سادت حالة من الفرح والسرور داخل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعني 6541 و 6890 لسنة 72 ق، المقدمين من المرشح وليد شوقي شاكر، وإلغاء العملية الانتخابية في دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

وعبر مرشح دائرة (طلخا ونبروه) عن مدى سعادته بقرار الإدارية العليا، بعد قبول الطعنين المقدمين منه على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط هتافات أنصاره أمام مجلس الدولة "يحيا العدل ..عمر الحق ما يضيع .. والحق رجع لصاحبه".

ودخل "شوقي" فور خروجه من قاعة المحكمة في نوبة بكاء ثم سجد لله شكرًا، مؤكدًا في بث مباشر لمصراوي، أنه زعم إتمام مناسك العمرة قبل خوض جولة الإعادة "هروح أفرح أهلي وناسي اللي وقفوا جنبي بعد ما كانوا فقدوا الأمل إنه الانتخابات اتحسمت".

وشهدت محكمة الإدارية العليا تواجد عدد كبير من مرشحي مجلس النواب 2025 الطاعنين على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتضمن منطوق حكم الإدارية العليا؛ حكمت المحكمة : بقبول الطعنين(6541 و 6890) شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (٤) : إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضالي، وشهرته : إبراهيم الفضالي لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية مقرها مركز طلخا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراج اسم الطاعن مرشحا لخوض جولة الإعادة بالدائرة المذكورة بدلا منه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وعقدت المحكمة اليوم ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.