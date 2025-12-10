إعلان

صاحب الطعن الوحيد المقبول في المرحلة الثانية: هروح عمرة وافرح ناسي (فيديو)

كتب ـ محمود الشوربجي ورمضان يونس:

10:06 م 10/12/2025

المرشح وليد شوقي ـ طلخا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سادت حالة من الفرح والسرور داخل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعني 6541 و 6890 لسنة 72 ق، المقدمين من المرشح وليد شوقي شاكر، وإلغاء العملية الانتخابية في دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

وعبر مرشح دائرة (طلخا ونبروه) عن مدى سعادته بقرار الإدارية العليا، بعد قبول الطعنين المقدمين منه على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط هتافات أنصاره أمام مجلس الدولة "يحيا العدل ..عمر الحق ما يضيع .. والحق رجع لصاحبه".

ودخل "شوقي" فور خروجه من قاعة المحكمة في نوبة بكاء ثم سجد لله شكرًا، مؤكدًا في بث مباشر لمصراوي، أنه زعم إتمام مناسك العمرة قبل خوض جولة الإعادة "هروح أفرح أهلي وناسي اللي وقفوا جنبي بعد ما كانوا فقدوا الأمل إنه الانتخابات اتحسمت".

وشهدت محكمة الإدارية العليا تواجد عدد كبير من مرشحي مجلس النواب 2025 الطاعنين على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات.

>

وتضمن منطوق حكم الإدارية العليا؛ حكمت المحكمة : بقبول الطعنين(6541 و 6890) شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (٤) : إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضالي، وشهرته : إبراهيم الفضالي لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية مقرها مركز طلخا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراج اسم الطاعن مرشحا لخوض جولة الإعادة بالدائرة المذكورة بدلا منه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وعقدت المحكمة اليوم ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاء انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات 2025 المرشح وليد شوقي طلخا ونبروه الدقهلية مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى