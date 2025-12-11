لم تمض أيام على كارثة مدرسة السلام، حتى ارتسمت مأساة جديدة في ذاكرة المجتمع المصري، لكن هذه المرة داخل مدرسة دولية راقية بالتجمع الخامس.

أولياء الأمور لاحظوا تغيّرًا مفاجئًا في سلوك أطفالهم في مرحلة KG2. صمت الأطفال بدأ ينكسر بكلمات صغيرة لكنها صادمة، كشفت عن اعتداء غير مقبول من فرد أمن خلال تواجد الأطفال في أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين.

لم يتردد الأولياء الأمور في إبلاغ الشرطة، وتبين بالفحص أن الواقعة ليست مجرد حادث عابر. المتهم اعتدى على 5 أطفال صغار، فألقي القبض عليه واقتادته قوات الشرطة إلى القسم لسماع أقواله ومواجهته بروايات أهالي الضحايا.

روايات صادمة

رواية أولياء الأمور حملت تفاصيل صادمة، طفلة لم تتجاوز السادسة أعوام روت لوالدتها أن المتهم كان يمنحها حلوى بعد ارتكابه لفعله المشين الأمر نفسه كان يكرره مع باقي ضحاياه داخل غرف خالية من الكاميرات وأحيانًا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

المشكلة لم تقتصر على فرد الأمن المتهم فقط، بل تشير التحقيقات إلى تورط بعض العاملين بالمدرسة، الذين كانوا على علم بما يحدث وتواطؤوا مع المتهم.

الحادث أثار موجة غضب على مواقع التواصل، حيث تداول رواد السوشيال ميديا تفاصيل الواقعة مطالبين بالتحقيق العاجل ومحاسبة جميع المتورطين، خاصة وأن المتهم استغل موقعه داخل المدرسة للوصول إلى الأطفال دون رقابة كافية.

خبراء نفسيون أشاروا إلى خطورة هذه الاعتداءات على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدين ضرورة متابعة الحالة النفسية للأطفال المتضررين فورًا، وتقديم الدعم النفسي لهم لتجاوز الصدمة.

النيابة العامة فتحت تحقيقا عاجلا وشاملا مع الاستماع لكل أولياء الأمور والعاملين، والتأكد من وجود أي شبهة تواطؤ من إدارة المدرسة. وفي الوقت نفسه، تتابع الجهات الأمنية ضبط أي مخالفات أخرى قد تكون ارتكبت في الفترة الأخيرة.