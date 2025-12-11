في ظل الأزمة المتصاعدة بين محمد صلاح والهولندي آرني سلوت داخل ليفربول، يعود المشهد ليعيد فتح ملف الأزمات التي جمعت لاعبين مصريين بمدربين أجانب في أوروبا.

ومن أبرز تلك الحالات ما واجهه حسام غالي وعمرو زكي وميدو، وهو ما يستعرضه "مصراوي"، في السطور التالية.

حسام غالي يرحل عن توتنهام

دخل حسام غالي واحدة من أشهر أزمات المحترفين المصريين عندما قرر الهولندي مارتن يول استبداله بعد نصف ساعة فقط من مشاركته أمام بلاكبيرن عام 2007.

غالي لم يتقبل القرار، فخلع قميص توتنهام وألقاه تجاه المدرب، ليدخل في مرحلة تجميد انتهت سريعًا برحيله عن الفريق.

عمرو زكي في ويجان

واجه عمرو زكي سلسلة من المشاكل الانضباطية خلال فترة لعبه في ويجان، أبرزها تأخره المتكرر في العودة من الإجازات.

ستيف بروس وصفه حينها بأنه لاعب "مجنون"، قائلاً إنه عاد يوم الجمعة بدلًا من الثلاثاء لأنه "كان بحاجة إلى إجازة".

ميدو وصدام أياكس مع كومان

شهد ميدو خلافًا علنيًا مع الهولندي رونالد كومان، بعدما رفض قرار المدرب بإشراكه في مركز الجناح بدلًا من اللعب كمهاجم صريح، والذي انتهي بين الطرفين بخروجه معارًا إلى سيلتا فيجو.

لاحقًا تحدث ميدو عن انتقادات كومان له بسبب قيادته سيارة فيراري رغم صغر سنه، ليجيبه: "ملكش دعوة".

أزمة محمد صلاح مع آرني سلوت

اليوم يعيش محمد صلاح وضعًا مشابهًا، بعد جلوسه بديلًا واعتراضه على قرار الاستبعاد، ثم تطور الأزمة بتصريحات متبادلة وغيابه عن قائمة ليفربول أمام إنتر.

