وفد حقوقي وإعلامي يزور مركز إصلاح العاشر من رمضان| فيديو وصور

كتب : علاء عمران

03:35 م 10/12/2025
استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان وفدًا من المجالس القومية والمنظمات الحقوقية والإعلاميين خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في زيارة تُعد جزءًا من المتابعة المستمرة للتطورات داخل المنظومة العقابية الحديثة.

وتفقد الوفد في بداية جولته المستشفى المجهز بالأدوات الطبية الحديثة وغرف العمليات والرعاية، وهو ما عكس حجم التطوير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء، بما يتسق مع محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشاهد الزائرون عددًا من برامج الإصلاح والتأهيل المطبقة داخل مراكز الإصلاح، والتي تستهدف تنمية المهارات الحرفية للنزلاء والنزيلات، وإتاحة فرص تعليم مهن متعددة تساعدهم على بناء حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. وأشاد أعضاء الوفد بجودة المنتجات التي عكست نجاح البرامج التأهيلية في تحقيق أهدافها.

وتضمنت الجولة المرور على المرافق التعليمية والدينية داخل المركز، في ظل اهتمام المنظومة العقابية بتصحيح المفاهيم الفكرية وتأهيل النزلاء لبدء مسار إيجابي جديد يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

كما شملت الزيارة حضانات الأطفال التي تتيح للنزيلات قضاء الوقت مع أطفالهن وفق ضوابط تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية داخل مراكز الإصلاح.

واختتم الوفد جولته بمشاهدة عروض فنية قدمها النزلاء والنزيلات، والتي أبرزت القدرات الإبداعية التي اكتسبوها ضمن برامج الإصلاح والتأهيل، في نموذج واضح لمنظومة عقابية حديثة تراعي حقوق الإنسان وتدعم تأهيل النزيل لبداية أكثر استقرارًا.

وفد حقوقي وإعلامي مركز إصلاح العاشر من رمضان المجالس القومية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

