تراجع سعر الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الذهب

انخفض مؤشر سعر الدولار 0.55% إلى 98.67 نقطة في أول رد فعل على قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

ومؤشر الدولار يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات هي الجنيه الإستراليني واليورو والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والكرونا السويدية.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في آخر اجتماع له خلال 2025 سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثالثة على التوالي إلى 3.5% و3.75% ليتوافق مع أغلب التوقعات.

ومن جانب آخر ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 0.6% إلى 4231 دولار للأونصة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم.

وتميل أغلب خبر الاقتصاد إلى أن خفض سعر الفائدة على الدولار سيدفع المستثمرين إلى زيادة مدخراتهم في الذهب كملاذ آمن بعد تراجع العائد على الدولار.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن أي خفض في الفائدة الأمريكية يؤدي تلقائيا إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، إذ تعتمد السياسة النقدية على قاعدة واضحة رفع الفائدة يقوي العملة، وخفضها يضعفها.

وأوضح أن تراجع قوة الدولار يدفع المستثمرين عالميًا إلى تقليل حيازتهم منه والاتجاه نحو عملات وأدوات مالية تحقق عائدا أعلى، وهو ما يؤثر على حركة رؤوس الأموال الدولية.