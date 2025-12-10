إعلان

كروت دعائية وأموال.. ضبط 7 أشخاص يروّجون للانتخابات في 3 محافظات

كتب : علاء عمران

04:12 م 10/12/2025
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي المنيا، ضبطت الأجهزة ثلاثة أشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزتهم كروت دعائية ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لدعم مرشح محدد.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين سير العملية الانتخابية بمركز شرطة ملوى بالمنيا من ضبط 3 أشخاص بمحيط إحدى الدوائر، وعُثر بحوزتهم على عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كما ضبطت الشرطة في أسوان أحد الأشخاص أثناء توجيه بعض الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين، وفي الجيزة تم ضبط شخص آخر بحوزته كروت دعائية لتوزيعها على الناخبين.

تم التحفظ على المضبوطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق وفق الإجراءات المعتادة.

كروت دعائية وأموال ضبط أشخاص يروّجون للانتخابات قسم شرطة المنتزه

