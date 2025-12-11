

وكالات

أدانت فنزويلا، اليوم الخميس، احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة سواحلها الكاريبية، ووصفت هذه الخطوة بأنها عمل قرصنة دولية ضمن خطة متعمدة لنهب مواردنا.

قالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إن هذه الخطوة، إلى جانب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توضح أن سياسة واشنطن تجاه كاراكاس جزء من خطة متعمدة لنهب مواردنا من الطاقة.

وأضاف البيان: "في ظل هذه الظروف، انكشفت أخيرا الأسباب الحقيقية للعدوان المتواصل على فنزويلا. إنها ليست الهجرة، ولا تهريب المخدرات، ولا الديمقراطية، ولا حقوق الإنسان، لطالما كان الأمر يتعلق بثرواتنا الطبيعية، ونفطنا، وطاقتنا، والموارد التي هي ملك حصري للشعب الفنزويلي".

وأعلنت فنزويلا، أنها سترد على احتجاز الناقة لدى جميع الهيئات الدولية القائمة، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ترامب أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سيطرت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وقال ترامب: "سيطرنا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، بل هي الأكبر على الإطلاق التي تم السيطرة عليها".

ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفسير فوري لهذه الخطوة، التي يرجح أن تزيد من حدة التوتر مع كاراكاس.