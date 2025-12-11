إعلان

وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات

كتب : نشأت علي

08:00 ص 11/12/2025

قانون الخدمة المدنية

حدَّد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي يحظر فيها ترقية الموظف في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه؛ منها حال إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.

وينص قانون الخدمية المدنية على:

لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحظر فيها ترقية الموظف

