لترحيل المهاجرين.. إدارة ترامب تعتزم شراء أسطول من طائرات بوينج



وكالات

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها بصدد شراء أسطولها الخاص من طائرات بوينج لاستخدامها في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين.

قالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلافلين: "هذه الطائرات ستمكن إدارة الهجرة والجمارك من العمل بفعالية أكبر، بما في ذلك استخدام مسارات طيران أكثر كفاءة".

وأضافت في رد على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن الصفقة: "ستوفر هذه المبادرة الجديدة على دافعي الضرائب الأمريكيين 279 مليون دولار".

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن صفقة شراء ست طائرات من طراز 737 بقيمة 140 مليون دولار عُقدت مع شركة ديدالوس للطيران التي تأسست أوائل عام 2024، وليس عن طريق الشراء المباشر من صانع الطائرات الأمريكي العملاق.

وامتنعت شركة بوينج عن التعليق لدى اتصال وكالة فرانس برس بها.

ووضع ترامب وقف الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته خلال ولايته الثانية، متخذا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود.

ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس فيرست"، فقد نفذت أكثر من 1700 رحلة ترحيل إلى عشرات الدول منذ عودة ترمب إلى سدة الرئاسة في يناير.

وأثارت حملة ترامب التي تضمنت مداهمات نفذها عناصر وكالة الهجرة والجمارك انتقادات واسعة، ما استدعى العديد من الطعون القانونية والاحتجاجات في بعض الولايات والمدن التي يديرها الديموقراطيون.

وتقول الإدارة الأمريكية، إن أكثر من مليوني مهاجر غير نظامي غادروا البلاد منذ يناير، بينهم 1,6 مليون طوعا، وفقا للغد.