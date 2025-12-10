ضبط مخالفات انتخابية في 3 محافظات ومصادرة كروت مالية

حريق محدود في محل شهير بالمهندسين.. والسيطرة عليه بسيارتي إطفاء | صور

وفد حقوقي وإعلامي يزور مركز إصلاح العاشر من رمضان| فيديو وصور

بالصور .. الأمن يوقف 25 متورطًا في الترويج الانتخابي بـ 4 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة سير العملية الانتخابية ومكافحة كافة المخالفات المرتبطة بحشد الناخبين أو الترويج لمرشحين بطريقة غير قانونية، وذلك عبر ضبط عدد من المخالفين في محافظات مختلفة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص في محافظات: سوهاج، المنيا، والأقصر، على خلفية مخالفات انتخابية متنوعة تشمل حشد الناخبين، توزيع كروت دعائية، وحيازة مبالغ مالية وبطاقات شخصية.

وضُبط شخص مقيم بمركز شرطة البلينا بسوهاج، بعد فبركته مقاطع فيديو تهدف للإساءة لمرشحين ودعم منافس لهم، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل ارتكابه الواقعة.

وألقي القبض على شخص بمركز شرطة ملوى وبحوزته كروت دعائية لأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين، وآخر بمركز شرطة المنيا أثناء قيامه بحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح محدد.

كما تم ضبط شخصان في مركزي شرطة إسنا وطيبة بالأقصر، الأول بحوزته مبالغ مالية والثاني بحوزته بطاقات شخصية لدفع المواطنين للتصويت لصالح مرشح محدد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور