بالصور .. الأمن يوقف 25 متورطًا في الترويج الانتخابي بـ 4 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمتابعة العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القوانين، عقب رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحشد الناخبين والترويج لصالح مرشحين محددين في 4 محافظات.

البحيرة

تمكنت قوات مركز شرطة بدر من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

كما ضبطت الأجهزة مركبة "توك توك بدون لوحات" مزودة بمكبر صوت، يقودها أحد الأشخاص ويرافقه 3 آخرون، لاستخدامها في دفع المواطنين للتصويت لصالح مرشح بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات.

المنيا

تمكنت قوات مركز شرطة أبوقرقاص من ضبط شخص وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كروت الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصاً آخر بمحيط دائرة انتخابية بالمنيا، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين.

الأقصر

في مركز شرطة إسنا، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصاً وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كروت الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

الجيزة

في دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة وبحوزتها مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين اثنين.

كما تمكنت قوات قسمى الطالبية والعمرانية من ضبط 7 أشخاص بمحيط الدوائر الانتخابية، وبحوزتهم بطاقات رقم قومي، وكشوف بأسماء بعض الناخبين، وكروت دعائية، ومبالغ مالية، لدفع المواطنين للتصويت لصالح 4 مرشحين.

وفي دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، ضبطت الأجهزة سيارة أجرة وقائدها وخمسة مستقليها وبحوزتهم مبالغ مالية، وأقروا بإصطحاب الناخبين إلى مقار لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على المركبات والمضبوطات، وأُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.

