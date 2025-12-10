"شيماء" تطلب خلع زوجها: "متهم في جريمة قتل واغتصاب"

تقدمت "شيماء. ع"، 31 عاماً، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مطالبة بإنهاء علاقتها الزوجية بعد حبس زوجها على ذمة قضية جنائية، مبررة طلبها باستحالة استمرار الحياة الزوجية لما لحق بها من ضرر نفسي واجتماعي: " جوزي متهم بقتل بنت أخته التي تبلغ من العمر 11 سنة، بعد اغتصابها".

وقالت "شيماء" في دعواها إنها تزوجت قبل سنوات من زوجها عن قصة حب، ولم تكن تتوقع أن تتحول حياتها إلى كابوس بعد تورطه في قضية اتهامه بقتل ابنة شقيقته، البالغة من العمر 11 عامًا، عقب اعتدائه عليها، وأكدت أنها فوجئت بالقبض عليه وصدور قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت الزوجة أن لحظة علمها بالواقعة كانت الفاصل الحقيقي في حياتها، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على تقبل الواقع أو الدفاع عن نفسها أمام المجتمع، خاصة في ظل نظرات الغضب طالتها باعتبارها زوجة المتهم، وأوضحت أن اسمها واسم أسرتها باتا مرتبطين بالقضية، وهو ما تسبب لها في أذى نفسي شديد وعزلة اجتماعية فُرضت عليها دون ذنب.

وأشارت "شيماء" إلى أنها حاولت في البداية الصمود حفاظًا على استقرارها النفسي، لكنها وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار أو حتى التعايش مع فكرة الارتباط بشخص متهم بجريمة تهز الضمير الإنساني، وقالت: "الحياة بيني وبينه انتهت معنويًا قبل أن تنتهي قانونيًا، ولا أستطيع تحمل وزر لم اقترفه".

تختتم الزوجة حديثها بتمسكها بحقها في الخلع، مؤكدة تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، ورد مقدم الصداق، وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، مبررة طلبها بكراهية العشرة واستحالة دوامها، وخشيتها من ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج.

حملت الدعوى رقم 671 لسنة 2024، ولا زالت منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

