الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تأثر عدد من محافظات الوجه البحري بالسحب الرعدية الممطرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يشهد تكوُّر سحب كثيفة تؤثر بشكل ملحوظ على مناطق: الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، مدن القناة، والقليوبية.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن السحب الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

