إعلان

الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى

كتب : أحمد الجندي

01:57 م 10/12/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تأثر عدد من محافظات الوجه البحري بالسحب الرعدية الممطرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يشهد تكوُّر سحب كثيفة تؤثر بشكل ملحوظ على مناطق: الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، مدن القناة، والقليوبية.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن السحب الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء نتائجها من الإدارية العليا

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة سحب رعدية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى