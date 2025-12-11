خلال الليل.. إسقاط 287 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا



وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 287 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، معظمها في مقاطعات بريانسك وكالوجا وموسكو.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه في الفترة من الساعة 23 مساء أمس حتى السابعة صباح اليوم أسقطت 118 مسيرة معادية في بريانسك و40 في كالوجا و40 أخرى في منطقة موسكو، بينها 32 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وأضاف البيان، أن المسيرات المدمَرة توزعت على النحو التالي: 27 فوق تولا، و19 في نوفجورود، و11 في ياروسلافل، و10 في ليبيتسك و6 في سمولينيك و5 في كل من كورسك وأوريول، و4 في فورونيج و2 في ريازان.

كانت 4 مطارات دولية في مقاطعة موسكو فرضت خلال الليل قيودا مؤقتة على حركة الطيران، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء نحو 200 رحلة، حسبما ذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي.

وتم رفع القيود في ساعات الصباح، وفقا لروسيا اليوم.