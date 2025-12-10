حريق محدود في محل شهير بالمهندسين.. والسيطرة عليه بسيارتي إطفاء | صور

وفد حقوقي وإعلامي يزور مركز إصلاح العاشر من رمضان| فيديو وصور

اندلع حريق محدود داخل أحد المحال التجارية الشهيرة بشارع جزيرة العرب في منطقة المهندسين، مساء اليوم الأربعاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن مصدر النيران كان في الطابق الثاني بالمحل، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة.

