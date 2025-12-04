الجوازات تواصل دعم المواطنين وتقديم تيسيرات خاصة للحالات الإنسانية

علاء عمران

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية جهودها في تقديم التيسيرات للمواطنين خلال ترددهم على مقرات المصلحة، وحرصت على منح رعاية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة.



ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام المختلفة، وقدّمت لهم الدعم اللازم بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية دون معوّقات، بينما استقبلت الأقسام على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية داخل المقرات، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنهم بشكل فوري.



وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين داخل المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية في المنظومة الأمنية المعاصرة.



اقرأ أيضا



"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة

أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة



