أسماء سليمان تتألق بلوك عصري يخطف الأضواء

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة أسماء سليمان بلوك مميز، وجاء ذلك عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أسماء طقماً باللون الأسود يتكون من قطعتين، مما منحها مظهراً أحادياً راقياً وموحداً.

ارتدت "توب" قصير بدون أكمام وبياقة مستديرة ونسقت التوب مع بنطلون كلاسيكي طويل وواسع الساقين، يتميز بخصر عالٍ، مما ساهم في إبراز تناسق قوامها بشكل أنيق.

أضافت لمسة من الرقي بارتداء قلادة من اللؤلؤ الأبيض المتعدد الطبقات، وساعة يد فضية لامعة، مما كسر حدة اللون الأسود وأضاف إشراقة للإطلالة.

ووفق موقع "gallucks"، اللون الأسود ملك الألوان في عالم الموضة ويتمتع بدلالات عميقة ومتناقضة في آن واحد، وهو اللون الأيقوني للرقي والأناقة الخالدة، ويعطي انطباعاً بالفخامة والبساطة في الوقت ذاته.