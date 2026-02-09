برلمانية تكشف كواليس أزمة تأخر إقلاع الطائرات بمطار القاهرة

تابعت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بشكل مباشر أزمة التأخير التي شهدها إقلاع عدد من طائرات الركاب بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت، البرلمانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها اطلعت من الجهات المعنية والمسئولة مباشرة على كافة التفاصيل والوقائع المحيطة بالحادث، والذي تمثل في حدوث تسريب في الخط الفرعي المغذي لمباني الركاب (2 و3)، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية فورية تم تنفيذها حفاظًا على أعلى معايير السلامة والأمان للركاب وجميع العاملين والمتواجدين داخل صرح المطار الحيوي.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أنها تتابع آخر التطورات والتحديثات أولاً بأول، مشددة على أن ملف متابعة وتطوير الأداء التشغيلي والفني لكافة مطارات الجمهورية، سيشغل حيزًا رئيسيًا ومستمرًا ضمن خطة عمل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن ذلك جاء في إطار توجيهات اللجنة الرامية إلى الرقابة المستمرة ودفع عجلة التطوير، لضمان تحقيق أفضل معدلات الكفاءة والأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن والجودة على أرض جميع المطارات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على صورة مصر ويسهم في دعم قطاعَي السياحة والطيران الحيويين.