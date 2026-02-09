المدير الرياضي لإنبي: كهربا قيمة كبيرة ونحتاج مشاركته قريباً

تحدث محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، عن عودة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك والأهلي الأسبق، إلى صفوف الفريق البترولي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أن كهربا عاد إلى ناديه الأم إنبي، مؤكداً أنه ليس صفقة جديدة بل لاعب النادي الذي سيقف بجانبه لدعمه للعودة لمستواه الطبيعي، مشيراً إلى أهميته الكبيرة وضرورة مشاركته في المباريات المقبلة.

وأوضح المدير الرياضي أن مودي ناصر لم يتلق أي عروض حتى الآن، وأنه مستبعد فنياً ولم يتم تجديد عقده حتي الآن.

وأتم تصريحاته قائلاً أن النادي أنهى اتفاقه مع بيراميدز لإعارة لاعب الفريق محمد حمدي حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى امتيازات مالية أخرى حال تتويج بيراميدز بالدوري أو كأس مصر.